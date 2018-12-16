اعتماد أسماء الفائزين بجائزة «تقدير» 2018

المصدر: دبي - البيان

اعتمدت لجنة المحكّمين التابعة لجائزة «تقدير» التي يرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أسماء المؤسسات والشركات والمهندسين والعمال الفائزين بالجائزة في دورتها الثالثة للعام 2018.

وسيتم الكشف عن أسماء الفائزين وتكريمهم في احتفال كبير يقام غداً، بحضور سمو راعي الجائزة وعدد من كبار الشخصيات.حضر اجتماع اللجنة الذي عقد في نادي ضباط شرطة دبي معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس اللجنة وعضوية المهندس داود الهاجري مدير عام بلدية دبي واللواء محمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي والدكتور محمد الزرعوني المدير العام لسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا) واللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي رئيس الجائزة ومحمد عبيد الملا عضو مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات والدكتور يوسف الأكرف النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي وممثل عن مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية.

وفي بداية الاجتماع وجه أعضاء لجنة المحكمين الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد راعي الجائزة، على دعمه وتوجيهاته السديدة التي تساهم في إنجاح الجائزة وتحقيق أهدافها.

واعتمد أعضاء اللجنة أسماء الشركات والعمال الفائزين من مختلف القطاعات المستهدفة، مشيرين إلى أن الجائزة في دورتها الثالثة للعام 2018 تعزز حضورها وتنشر ثقافتها مع كل دورة جديدة.

وتعتبر الجائزة التي يتم تنظيمها سنوياً، الجائزة الأولى من نوعها في العالم التي تعتمد على نظام النقاط لتقدير التميّز في مجال ممارسات رفاه العمال والتشجيع على تبني أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وتشمل الجائزة في دورتها الثالثة شركات المقاولات والمصانع وشركات المناطق الحرة في دبي .

وشارك في عمليات التقييم الذكي لطلبات الشركات نحو 100 مقيّم على درجة عالية من الخبرة والمؤهلات ينتمون لقطاعات اقتصادية ومهنية مختلفة.

إضافة

وتعليقاً على إنجازات الجائزة في دورتها الثالثة أكد معالي الفريق ضاحي خلفان أن الجائزة شكلت إضافة نوعية لرصيد دولة الإمارات في مجال رعاية حقوق العمال وأصحاب العمل، مشيراً إلى أنها تعزز جهود الدولة على هذا الصعيد.

وأشار معالي الفريق ضاحي خلفان إلى أن الجائزة تعزز معايير التميز في العلاقة بين طرفي المعادلة الإنتاجية وهما الشركات والعمال بما يتماشى مع رؤية حكومة دبي الرامية لأن تصبح المدينة أفضل مكان في العالم للعيش والعمل والاستثمار.

شكر

ومن جانبه تقدم اللواء عبيد مهير بن سرور رئيس الجائزة بالشكر الجزيل إلى رئيس وأعضاء لجنة المحكمين على جهودهم ودعمهم للجائزة، كما تقدم بالشكر للجهات التي رعت الجائزة، وهي هيئة كهرباء ومياه دبي وبلدية دبي وإقامة دبي وشركة إماراتك وشركة بترول الإمارات الوطنية إينوك وبنك الإمارات دبي الوطني وفلاي دبي. كما تقدم بالتقدير والشكر إلى فريق المقيّمين على جهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء واجبهم تجاه الجائزة ودورهم الفاعل في تحقيق أهدافها.

تكريم

قام فريق المقيميّن باختيار المؤسسات الفائزة بناءً على المعايير المعتمدة واستيفائها كل الشروط ذات الصلة، بعد التدقيق المكتبي والزيارات الميدانية على مواقع عمل هذه الشركات لضمان دقة المعلومات الواردة في طلبات الترشح للجائزة.

وكشف رئيس الجائزة أن الإعلان عن أسماء المؤسسات والعمال الفائزين سيتم خلال احتفال كبير سيقام غداً في فندق الميدان بحضور سمو راعي الجائزة.