«الاتحاد للتأمين» تقدّم تأميناً شاملاً على السيارات لمتعاملي «كهرباء دبي»

المصدر: دبي-البيان

وقّعت شركة الاتحاد للتأمين اتفاقية مع هيئة كهرباء ومياه دبي، لتقديم تأمين شامل على السيارات تم تصميمه خصيصاً لمتعاملي الهيئة. يتوفر هذا العرض ضمن «متجر ديوا»، الذي أطلقته الهيئة عبر تطبيقها الذكي لتوفير عروض وخصومات حصرية لمتعامليها، بالتعاون مع عدد من شركات القطاعين الحكومي والخاص، وذلك للمرة الأولى على مستوى الدوائر الحكومية في الدولة.

تأتي بوليصة التأمين الشاملة على السيارات العادية والكهربائية مع تغطية حصرية لمحتويات المنزل ومزايا فريدة مثل إصلاح الوكالة لمدة تصل إلى 5 سنوات، ومزايا المبلغ النقدي بدل المركبة البديلة، واستبدال السيارة، إضافة إلى تغطية المصاريف الطبية الطارئة، والعديد من المزايا الأخرى.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «يسعدنا انضمام الاتحاد للتأمين إلى قائمة الشركات التي توفر خصومات وعروضاً حصرية لمتعاملي هيئة كهرباء ومياه دبي ضمن «متجر ديوا» الذي أطلقته الهيئة عبر تطبيقها الذكي، ضمن جهودها لترسيخ مكانتها جزءاً من حياة كل فرد وأسرة في المجتمع، وفي إطار حرصها على تشجيع التبني الذكي وتعزيز سعادة متعامليها وتوفير قيمة مضافة لخدماتها لتلبية احتياجات المتعاملين وتخطي توقعاتهم ».

من جهته، قال عبد المطلب الجعيدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للتأمين: «نحن فخورون بأن نتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي وأن نكون أول شركة تأمين توفر حلولاً على هذه المنصة الرقمية الفريدة». وأضاف «تعد هذه الشراكة دليلاً آخر على قدرتنا الفنية على تصميم منتجات تلبي الاحتياجات الفريدة لعملائنا».