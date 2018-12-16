الإمارات تنضم لاتحاد دول آسيا والمحيط الهادي لمتلازمة داون

المصدر: دبي - البيان

انضمت دولة الإمارات لعضوية اتحاد دول آسيا والمحيط الهادي لمتلازمة داون كأول دولة عربية في هذا الاتحاد الذي تأسس عام 2017.

وتم اختيار الإمارات خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد في العاصمة السيريلانكية كولومبو، والذي شارك فيه وفد من جمعية الإمارات لمتلازمة داون.

وناقش الاجتماع عدداً من القضايا المتعلقة بتحسين حياة ذوي متلازمة داون في الدول الأعضاء، وتبادل الخبرات والمعارف التي من شأنها الارتقاء بخدمات الصحة والتعليم والدمج. ويبلغ عدد الأعضاء في الاتحاد 18 دولة تمثل كل دولة جمعية ذات نفع عام.

وقدمت الدكتورة منال جعرور رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون رئيسة الوفد المشارك في الاجتماع عرضاً عن الجمعية وأهم إنجازاتها منذ تأسيسها، مشيرة إلى القوانين والاستراتيجيات والسياسة الوطنية المتعلقة بأصحاب الهمم في دولة الإمارات .

وأعلنت جعرور، عن استضافة الإمارات للكونغرس العالمي لمتلازمة داون في دبي خلال العام 2020، حيث أبدى أعضاء الاتحاد استعدادهم التام للترويج للكونغرس العالمي لمتلازمة داون في دبي، والإعلان عنه واستقطاب الدول الأعضاء للمشاركة فيه.