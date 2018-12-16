افتتاح فعاليات مهرجان «ضواحي 7» في حديقة البطائح

المصدر: الشارقة-البيان

واصل مهرجان «ضواحي 7» تنفيذ فعالياته ليصل إلى المنطقة الوسطى لإمارة الشارقة بمنطقة البطائح حيث قام الشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بافتتاح الحديقة الثانية لمهرجان «ضواحي 7» وهي حديقة البطائح وسط زخم كبير من الفعاليات التي تمتد على مدى خمسة عشر يوماً.

رافقه في الافتتاح خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى مهرجان ضواحي‎‏.

حضر حفل الافتتاح الشيخ سهيل بن حشر بن دلموك ومحمد عبدالله بن حليس رئيس المجلس البلدي لمنطقة البطائح والدكتور محمد عبدالله بن هويدن رئيس المجلس البلدي بالذيد وراشد عبدالله المحيان رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة بالمنطقة الوسطى وسالم بن علي بالرشيد مدير إدارة الخدمات المساندة ببلدية البطائح وأعضاء المجالس البلدية والمجلس الاستشاري .

ويتميز مهرجان 7 للدائرة بفقرات عديدة تم توزيعها في كافة مساحة حديقة البطائح كون منطقة البطائح هي الجديد في هذه الدورة السابعة حيث يقام بها المهرجان للمرة الأولى منذ انطلاقة المهرجان من عام 2012.