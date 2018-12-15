توقعات بسقوط أمطار غدا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداغائما جزئياً إلى غائم خاصةً شرقاً وشمالاً مع تكون بعض السحب الركامية مصحوبة بسقوط الأمطار نهاراً وقد تمتد على بعض المناطق الساحلية والجزر في الخليج العربي، والرياح ، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب وتكون مثيرة للأتربة. حركة الرياح شمالية شرقية إلى شمالية / 18 - 28 تصل إلى 42 كم/ س مع السحب.

والموج في الخليج العربي متوسط يضطرب أحياناً مع السحب شمالا..فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:43 والمد الثاني عند الساعة 17:44 والجزر الأول عند الساعة 12:52 والجزر الثاني عند الساعة 01:18 .وفي بحر عمان: متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب..فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:02 الثاني عند الساعة 04:24، والجزر الأول عند الساعة 11:11 الثاني عند 21:29.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 17 85 40

دبي 28 18 80 45

الشارقة 28 16 85 40

عجمان 27 17 85 45

أم القيوين 28 17 80 40

رأس الخيمة 27 16 85 40

الفجيرة 27 19 75 50

العين 28 19 80 30

ليوا 27 15 95 45

الرويس 27 17 85 45

السلع 28 17 85 45

دلما 25 20 75 45

طنب الكبرى 26 18 80 50

طنب الصغرى 26 18 80 50

أبو موسى 26 18 80 45