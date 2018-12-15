أمطار تجري شعاب رأس الخيمة

شهدت مناطق رأس الخيمة، أمس، هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة أدت لجريان بعض الشعاب الجبلية في مناطق أذن وخت والغيل والسيح، وما زالت السحب والغيوم تغطي سماء تلك المناطق ما ينذر بسقوط مزيد من أمطار الخير.
أمطار تجري شعاب رأس الخيمةhttps://t.co/qnA3h0ccCM#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/c8yvUsvlQe— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 15, 2018
واستقطبت المناطق البرية وخاصة المناطق الجنوبية في رأس الخيمة العديد من العائلات للاستمتاع بالأجواء الشتوية وجريان الشعاب الجبلية التي صاحبها انخفاض كبير في درجات الحرارة.