أمطار تجري شعاب رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

شهدت مناطق رأس الخيمة، أمس، هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة أدت لجريان بعض الشعاب الجبلية في مناطق أذن وخت والغيل والسيح، وما زالت السحب والغيوم تغطي سماء تلك المناطق ما ينذر بسقوط مزيد من أمطار الخير.

واستقطبت المناطق البرية وخاصة المناطق الجنوبية في رأس الخيمة العديد من العائلات للاستمتاع بالأجواء الشتوية وجريان الشعاب الجبلية التي صاحبها انخفاض كبير في درجات الحرارة.