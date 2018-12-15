مشروع عنونة جديد لمناطق وشوارع ومباني العين

المصدر: العين – داوود محمد

وقعت بلدية مدينة العين عقدا لتنفيذ مشروع العنونة الجديد، للإرشاد المكاني الموحد على مستوى إمارة أبوظبي، بمبلغ 80 مليون درهم، يشمل جميع مناطق مدينة العين، ويستمر لمدة 24 شهراً حيث بدأ المشروع مطلع ديسمبر الحالي.

معايير موحدة

وصرح المهندس عبدالله حمدان العامري، المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن، أن المشروع يهدف إلى تصنيع وتركيب الألواح الإرشادية لعنونة جميع المباني وتسمية الطرق والشوارع، حيث سيتم إنشاء طبقة بنظم المعلومات الجغرافية لتحديث قاعدة البيانات المركزية للعنونة، تضم كل البيانات التفصيلية لترقيم المباني وأسماء الشوارع الرئيسية والداخلية والأحياء السكنية وأسماء الشوارع والممرات للمزارع بالمناطق الريفية والمدينة، وذلك بحسب حدود المناطق المعتمدة، والأسماء المعتمدة من الجهات العليا بالإمارة، وتركيب اللوحات على أرض الواقع وإزالة اللوحات وأسماء الشوارع والمناطق القائمة الآن.

وأضاف أن المشروع يطبق المعايير القياسية الموحدة للنظام العنونة والإرشاد المكاني على مستوى إمارة أبوظبي والذي أعدته دائرة التخطيط العمراني والبلديات ويجري الآن تطبيقه على مستوى بلديات إمارة أبوظبي الثلاث، وسوف يعزز معايير جودة الحياة ويرتقي بفرص التنمية المستدامة.

تسريع الخدمات

من جهتها أكدت المهندسة ليلى صالح الراشدي، مدير المشروع، أن نظام العنونة الجديد، سيخدم الخدمات الطارئة المستعجلة للدفاع المدني وخدمات الإسعاف، من قِبل المستشفيات والمراكز الطبية وعيادات الخدمات الطبية المقدَمة من الشرطة، وسيساهم في تقليل وقت الاستجابة في تقديم الخدمات لهذه الجهات، ويحتوي المشروع على أنظمة ذكية مثل نظام (QR Code ) تساعد الأفراد والدوائر والمؤسسات الخدمية على تقديم خدماتها للسكان بكل سهولة و يسر.

ترقيم مبسط

وأضافت أن النظام مبسط وسهل الاستخدام من قِبل الجمهور، يطبق أفضل الممارسات العالمية، ويعتمد على ترقيم مبسط للمبنى وعلى مسمى للشارع الذي يُطل عليه المبنى، و لا يتكرر مسمى الشارع مُطلقاً بكل مناطق العين.

كما سيتم دعم النظام بلوحات أسماء الشوارع الرئيسية، وبذلك تكون عناصر عنوان المبنى مكتملة، ويسهل الوصول إلى المبنى بمعرفة رقم المبنى واسم الشارع واسم المنطقة، وبتطبيقه وتكامله مع أنظمة الملاحة، سيكون من السهل الوصول إلى الوجهة المطلوبة للأفراد المجتمع ومستخدمي النقل العام وتسهيل التنقل بين أرجاء المدينة.

وأوضحت أن مخرجات المشروع ستكون واضحة وملفتة للجمهور، من خلال تركيب لوحات على حسب التصاميم والمعايير الموحدة للنظام الجديد بقرابة 70 ألف لوحة لترقيم المباني و 1312 لوحة لأسماء الشوارع الرئيسية المثبتة على الأرض والمثبتة على لوحات التحكم في الإشارات المرورية في تقاطعات الشوارع الرئيسية، و 13,680 لوحة لأسماء الشوارع الداخلية بالمناطق والأحياء، و 2949 لوحة لأسماء الشوارع والممرات للمزارع بالمناطق الريفية وبالمدينة و 542 لوحة لمسميات المناطق بحسب الحدود الإدارية المعتمدة، وعمل طبقة في نظام المعلومات الجغرافية خاصة بنظام العنونة والإرشاد المكاني الموحد وتحديثها.

توعية الجمهور

وأكدت على أهمية توعية الجمهور والسكان وضرورة التواصل مع الدوائر والمؤسسات والجهات لتطبيق بيانات العنونة الجديدة على أنظمتهم الداخلية بعد موافاتهم بالبيانات المطلوبة للنظام، و سيتم إزالة كل اللوحات القديمة واستبدالها بلوحات نظام العنونة الجديد ولا بد لكل الجهات من استخدام عناصر النظام الجديد.