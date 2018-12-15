"صحة دبي" شريك في تنظيم منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع

المصدر: البيان الالكتروني

وقعت هيئة الطرق والمواصلات مذكرة تفاهم مع هيئة الصحة بدبي، تكون بموجبه الأخيرة شريكاً حكومياً في تنظيم منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع للفترة من (2018 ـ 2020).

ويأتي توقيع المذكرة تتويجاً للنجاح الكبير الذي حققه المنتدى في دوراته السابقة، من حيث حجم الحضور، والمتحدثون العالميون الذين استضافهم، والمواضيع التي ناقشها، كما يأتي في إطار حرص الجانبين على زيادة الوعي العام بأهمية تطبيق منهجية إدارة المشاريع في مختلف القطاعات خاصة في القطاع الصحي، وتطوير ودعم الحس المهني والانتماء بين المنتسبين إلى مجتمع إدارة المشاريع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز مستوى المهنية بين الممارسين المعتمدين لإدارة المشاريع خاصة في القطاع الصحي.

وقع المذكرة عن هيئة الصحة بدبي معالي حميد القطامي المدير العام للهيئة، وعن هيئة الطرق والمواصلات سعادة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين للهيئة.

وستتولى هيئة الصحة بدبي بموجب المذكرة إنشاء وتنظيم مسار جديد يتعلق بإدارة المشاريع في القطاع الصحي خلال منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، وإعداد دراسة لنشرها في المنتدى حول إدارة المشاريع الصحية، وتقديم ندوة حول "إدارة المشاريع في القطاع الصحي"، إلى جانب إجراء الفحوصات الطبية للراغبين في حضور المنتدى.

وقال معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، يعد واحداً من أهم المنتديات الدولية المتخصصة التي تشهدها دبي، وأنه يمثل فرصة مهمة لتبادل الأفكار والخبرات ونقل المعرفة، فيما يخص علوم وفنون إدارة المشاريع الحديثة. كما يمثل فرصة أخرى لعرض النموذج الناجح للشراكات الذي يجمع دوائر وهيئات ومؤسسات دبي، ونجاح مدينة دبي اللافت في إدارة المشاريع وابتكار الأفكار القابلة للتطبيق.

وذكر معاليه أن إبرام مذكرة التفاهم بين هيئة الصحة بدبي وهيئة الطرق والمواصلات(دبي)، يعزز من تواجد " صحة دبي" في منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، ويفتح المجال لعرض تجاربها ومشروعاتها الناجحة في القطاع الصحي. إضافة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون المثمر بين الجانبين لتنفيذ مبادرات مشتركة، تصب مباشرة في خدمة المجتمع، فيما أعرب معالي القطامي عن تقدير " صحة دبي" للجهود الكبيرة التي تقوم بها هيئة الطرق والمواصلات، وخاصة ما يتصل منها بمعايير استدامة المدن والمشروعات الحيوية الكبرى للبنية التحتية.

ولفت معالي القطامي إلى أن إدارة المشاريع تمثل أولوية قصوى لدى " صحة دبي"، وأن الهيئة توليها جل اهتمامها، موضحاً أنه تم تضمين الهيكلية التنظيمية للهيئة مكتب خاص لإدارة المشاريع، لمواكبة الفكر الحديث والتطور السريع الذي يشهده العالم في هذا الجانب، بما يحقق الأهداف المرجوة.

من جانبه أعرب مطر الطاير عن سروره بتوقيع مذكرة التفاهم مع هيئة الصحة بدبي، كشريك في تنظيم المنتدى الذي يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وقال:" تسهم هذه الشراكة في تحقيق اهداف المنتدى المتمثلة في تسليط الضوء على التجربة التنموية الرائدة لإمارة دبي في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي(رعاه الله)، حيث تعتبر دبي من المدن الرائدة عالمياً في مجال إدارة المشاريع، وتتبني أرقى المعايير الدولية في تنفيذ المشاريع العملاقة مثل برج خليفة ونخلة جميرا، ومترو وترام دبي، ومشاريع المطارات والموانئ العملاقة، والمشاريع المعمارية الفريدة، وكذلك الاستفادة من مخرجات هذا المنتدى في المشاريع المستقبلية التي تعتزم الإمارة تنفيذها في السنوات القادمة لاسيما المشاريع المتعلقة بمعرض إكسبو الدولي 2020، المعرض الأضخم والأعرق عالمياً، حيث تشير الدراسات إلى أن المعرض سيستقطب خلال فترة انعقاده (ستة أشهر) قرابة 25 مليون زائر سيأتي 70% منهم من خارج الدولة، وسيوفر أكثر من 277 ألف فرصة عمل.

وأكد الطاير أن المنتدى رسخ مكانته خلال الدورات الخمس السابقة منصة عالمية لطرح أفضل الممارسات والخروج بالحلول المبدعة في مجال إدارة المشاريع بمشاركة خبرات عالمية ذات رؤى وأفكار وإبداعات تساهم في التنفيذ الناجح للمشروعات الكبرى، مشيراً إلى أن المنتدى توج نجاحه بإطلاق جائزة حمدان بن محمد للابتكـار في إدارة المشاريع، وتكريم الفائزين في الدورتين الأولى والثانية من الجائزة.