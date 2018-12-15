تعازي خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد ينقلها سيف بن زايد إلى ملك البحرين

المصدر: أبوظبي، المنامة - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة، في ضحايا تحطم طائرة بولاية القضارف، ما أسفر عن وفاة م. ميرغني صالح والي ولاية القضارف، وعدد من مرافقيه، وإصابة آخرين.

من ناحية أخرى نقل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تعازي ومواساة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة في وفاة المغفور لها بإذن الله الشيخة نورة بنت عيسى آل خليفة، وذلك خلال استقبال جلالته لسموه والوفد المرافق في قصر الصافرية أمس بالعاصمة المنامة.

كما نقل سموه تعازي ومواساة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإلى أشقاء المغفور لها بإذن الله وعموم آل خليفة الكرام، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين والوفد المرافق الذين أعربوا عن خالص تعازيهم ومواساتهم. وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان قد وصل إلى المنامة في وقت سابق أمس، حيث كان في استقباله الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحريني.