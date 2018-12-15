رسالة من عبدالله بن زايد لنظيره الروماني بشأن ترشح الإمارات لمجلس الأمن

المصدر: بوخارست - وام

بعث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، برسالة خطية إلى تيودور ميليشكانو وزير خارجية جمهورية رومانيا، تتعلق بترشيح دولة الإمارات للمقعد العربي لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة للفترة 2022 /‏ 2023.قام بتسليم الرسالة الدكتور أحمد عبدالله سعيد المطروشي سفير الدولة لدى رومانيا خلال استقبال وزير الخارجية الروماني له في العاصمة بوخارست.

ونقل السفير المطروشي خلال اللقاء تحيات وتمنيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، لوزير الخارجية الروماني بدوام التوفيق والسداد وللشعب الروماني الصديق مزيدا من الرقي والازدهار. وقال السفير: إن الإمارات تثمن دعم رومانيا القيم لترشح الدولة للمقعد العربي في مجلس الأمن.