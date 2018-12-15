لجنة صون المها العربي في دول الانتشار تعقد اجتماعها السادس في أبوظبي

المصدر: أبوظبي-وام

عقدت اللجنة التنسيقية لصون المها العربي اجتماعها السادس في أبوظبي برئاسة هيئة البيئة في أبوظبي لمناقشة سبل تعزيز التعاون الإقليمي المشترك والتحديات التي تواجه جهود صون المها العربي في دول الانتشار.

وبحث الاجتماع الذي حضره ممثلون عن دول انتشار المها العربي في شبه الجزيرة العربية سبل تنفيذ الاستراتيجية الإقليمية لصون المها العربي والاتفاق على آلية واضحة لتنفيذها على المستويين الوطني والإقليمي لتحقيق أهدافها المنشودة.. كما تم خلال الاجتماع تحديد أفضل السبل لتعزيز الاتصال المؤسسي بين الأمانة العامة لصون المها العربي ودول الانتشار وذلك من خلال تحديد مسؤوليات المنسقين الوطنيين ودعم جهودهم ومبادراتهم.

وأعربت الدكتورة شيخة سالم الظاهري المديرة التنفيذية لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري بهيئة البيئة في أبوظبي عن سعادتها باستضافة الهيئة للأمانة العامة لصون المها العربي المبادرة الإقليمية الوحيدة التي تعمل منذ عام 2001 لتعزيز التعاون الإقليمي المشترك بين دول الانتشار وذلك من خلال تبادل المعلومات وبناء القدرات الفنية.

وأشارت إلى أن الجهود التي تبذلها الهيئة للمحافظة على المها العربي محلياً وإقليمياً والتي تأتي استكمالاً للجهود التي بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه» الذي كان من أوائل الذين أبدوا اهتماماً خاصاً بتناقص أعداد المها العربي فأنشأ برنامجاً لإكثار المها العربي في مدينة العين عام 1968..واليوم بفضل الرؤية الثاقبة للشيخ زايد رحمه الله تحتضن دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من عشرة آلاف من المها العربي.

يشار إلى أنه منذ الاجتماع الخامس للجنة التنسيقية لصون المها العربي الذي عقد في أبوظبي عام 2015 سعت الأمانة العامة جاهدة لتنفيذ مخرجات ذلك الاجتماع بالتعاون والتنسيق مع دول الانتشار حيث تم تنظيم ورش عمل فنية وتدريبية في مجالات حفظ السجلات والجوانب الوراثية وعمل مسح لأمراض المها العربي في المنطقة وكذلك إعداد دليل إرشادي لإدارة قطعان المها العربي والذي تم الاحتفال بإطلاق نسخته الأولى خلال هذا الاجتماع.