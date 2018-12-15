سيف بن زايد: «نداء» ثمرة جهد مشترك بين «فيسبوك» و«الداخلية»

المصدر: دبي - البيان

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن خدمة نداء تأتي تحقيقاً لرؤية الحكومة بأن تكون الإمارات من أكثر دول العالم أمناً.

وقال سموه في تدوينة عبر تويتر: «تحقيقاً لرؤية وتوجيهات الحكومة الرشيدة بأن تكون الإمارات من أكثر دول العالم أمناً، جاءت خدمة «نداء» ثمرة جهد مشترك بين شركة فيسبوك ووزارة الداخلية».

وفي تدوينة أخرى قال سموه: «نجاح الأعمال يُقاس بمدى اهتمام القائمين عليها وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات في أسرع وقت.. محمد العبار أعطى نموذجاً جميلاً في تطوير أداء منظومة العمل بروح الفريق».