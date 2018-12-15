محمد بن سعود يحضر أفراح المزروعي في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - وام

حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، وليّ عهد رأس الخيمة، حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله راشد عبيد المزروعي بمناسبة زفافه إلى كريمة المرحوم محمد عبدالله بن بويد المزروعي.

كما حضر الحفل -الذي أقيم في صالة البوم للأفراح بمنطقة الظيت في رأس الخيمة- الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي، والشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، إلى جانب عددٍ من كبار المسؤولين والشخصيات وأعيان ووجهاء القبائل والبلاد والمدعوين والأهل والأقارب والأصدقاء.

وهنأ سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي والشيوخ والحضور العريسَ وأقارب العروسين مباركين هذه المناسبة السعيدة، سائلين الله -عز وجل- أن يكلل حياة العروسين بالرفاه وأن يرزقهما الذرية الصالحة.

وقدمت الفرقة الحربية عروضها وأهازيجها التراثية الإماراتية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.