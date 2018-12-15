الشعبة البرلمانية تستعرض التجارب التشريعية للمجلس الوطني

المصدر: أبوظبي - البيان

استعرضت الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مشاركتها في أعمال المؤتمر الخامس للبرلمانيين الشباب، الذي يعقد في مدينة باكو في جمهورية أذربيجان على مدى يومي 14 و15 ديسمبر الجاري، تحت عنوان «تعزيز الاستدامة، وحماية مصالح الأجيال القادمة»، عدداً من تجارب المجلس الوطني الاتحادي على صعيد التشريعات الوطنية وفي إطار الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة لتحسين حماية كوكب الأرض وتحقيق الاستدامة البيئية، كما استعرضت تجربة دولة الإمارات الناجحة في مجال الطاقة المتجددة.

ويمثل الشعبة البرلمانية الإماراتية في هذا المؤتمر الذي ينظمه البرلمان الأذربيجاني بالاشتراك مع الاتحاد البرلماني الدولي، فيصل حارب الذباحي وعلياء سليمان الجاسم عضوي المجلس الوطني الاتحادي، ويهدف المؤتمر إلى إشراك الشباب وخاصة البرلمانيين في كل المجالات المتعلقة باتخاذ القرارات حول الاستدامة وحماية البيئة.

جلسات

وفي الجلسة الأولى للمؤتمر التي ناقشت بحضور عدد من الخبراء موضوع «حماية كوكبنا من أجل المستقبل: دور الشباب في حماية البيئة»، والمبادرات البرلمانية التي يمكن تبنيها لتحسين حماية كوكب الأرض، قال فيصل حارب الذباحي: «تعد أهداف التنمية المستدامة بمثابة إطار تكميلي لأجندة دولة الإمارات الوطنية 2021، إذ لدينا عدة أولويات وطنية، ومنها اقتصاد منافس قائم على المعرفة وبيئة مستدامة وبنية تحتية ومجتمع متماسك محافظ على هويته، ولتحقيق ذلك التزمنا في المجلس الوطني الاتحادي بمناقشة وتعديل العديد من التشريعات الوطنية في مجال البيئة والتغير المناخي، وقد احتل القطاع البيئي المرتبة الثالثة من حيث القضايا التي تناولتها مشاريع القوانين التي ناقشها المجلس في فصله الحالي، بمجموع سبعة مشاريع قوانين، منها مشروع قانون اتحادي بشأن تداول المواد البترولية. وشددنا عند مناقشتنا هذا القانون على أهمية تنظيم تداول المواد البترولية من خلال مكافحة الممارسات الضارة على الاقتصاد الوطني والسلامة العامة والبيئة».

وأضاف: «لقد استضافت دولة الإمارات في بداية عام 2018 فعاليات الملتقى البرلماني الدولي لتشريعات طاقة المستقبل تحت عنوان تعزيز أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف السابع المتعلق بالأطر القانونية والمؤسسية لتفعيل دور القطاع الخاص، حيث نظم المجلس الوطني الاتحادي هذا الحدث بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا)».