العبيدلي يستقبل وفداً من الشرطة الصينية ويؤكد متانة العلاقات

المصدر: دبي - البيان

استقبل اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، وفداً من الشرطة الصينية، بحضور العقيد منصوري القرقاوي، نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والدكتور موسى عريقات، خبير العمليات الإدارية.

تعاونورحب اللواء العبيدلي بالوفد الضيف، مؤكداً عمق علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، وحرص القيادة الرشيدة على تطوير هذه العلاقات للوصول بها إلى شراكات استراتيجية في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن زيارة الوفد الصيني لشرطة دبي تعتبر انعكاساً لتلك العلاقة بين الجانبين. وأكد خلال اللقاء تعزيز التعاون المشترك . زيارةعقب ذلك، قام الوفد الصيني بزيارة إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، واستمع إلى شرح حول التطور الذي حققه المركز في مجال إسعاد المجتمع.