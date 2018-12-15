المري: أحيي فيكم روح الإصرار والمثابرة

المصدر: دبي-البيان

ثمن اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الجهود الكبيرة التي قام بها فريق لجنة إسعاد التي ساهمت في تحقيق السعادة لمنتسبي القيادة العامة لشرطة دبي، بالإضافة إلى جعلهم بطاقة الخصومات «إسعاد» بطاقة مميزة ليس فقط على مستوى الدولة بل تعدت ذلك إلى الخارج حيث أصبح الكثير من موظفي الدوائر الحكومية وشبه الحكومية في الدولة يحملون هذه البطاقة ويتمتعون بمزاياها.

جاء ذلك أثناء لقائه بفريق لجنة إسعاد في مبنى القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور منى العامري، رئيس اللجنة، والمقدم مسعود الحمادي، نائب رئيس اللجنة، والأعضاء وعدد من الضباط.

وقال القائد العام موجهاً كلامه للفريق: أحيي فيكم روح الإصرار والمثابرة، وهذا ليس بغريب على منتسبي شرطة دبي، الذين يثبتون كل يوم أنهم قادرون على تقديم المبادرات والابتكارات التي تعزز مكانة شرطة دبي على المستويين المحلي والدولي.

ومن جانبها استعرضت منى العامري خطط وبرامج فريق إسعاد خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الإنجازات التي حققها خلال العام الجاري، حيث أبرم الفريق 80 مذكرة تفاهم مع دوائر حكومية وشبه حكومية على مستوى الدولة للاستفادة من خصومات بطاقة إسعاد، وبلغ عدد حاملي بطاقة إسعاد 105 آلاف موظف من الدوائر الحكومية وشبه الحكومية، بينما بلغ عدد الزوار الفعلي لموقع إسعاد منذ إطلاقه خلال العام الجاري نحو 154 ألف زائر.