تخريج دورتين في القيادة العامة لشرطة عجمان

المصدر: عجمان-وام

شهد العقيد محمد شيبان سويدان مدير مكتب القائد العام لشرطة عجمان، وبحضور العقيد عبدالله بن سعيد النعيمي نائب مدير معهد تدريب الشرطة حفل تخريج دورتين نظمه المعهد في قاعة الإمارات بمبنى القيادة.

كانت الدورة الأولى حول «التغلب على ضغوط العمل» بمشاركة 33 منتسباً من صف الضباط والأفراد من مختلف القيادات الشرطية ، قدمها الدكتور عبدالرزاق فريد المالكي، تناول خلالها عدة محاور منها المقصود بضغوطات العمل، وأسبابها وأنواعها وأعراضها، وكذلك مصادر ضغوط العمل الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى كيفية إدارة الضغوط في المواقف المحرجة وأهمية إدارة ضغوط العمل لرجل الشرطة.

وكانت الدورة الثانية حول «معايير منظومة التميز الحكومي الجيل الرابع» بمشاركة 19 منتسباً .