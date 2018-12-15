شرطة أبوظبي تعرض استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي بمؤتمر التميز المؤسسي

المصدر: أبوظبي - البيان

شاركت شرطة أبوظبي، أعمال المؤتمر العالمي للتميز المؤسسي، والذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في فندق أبراج الاتحاد بكورنيش أبوظبي، بالتنسيق مع مؤتمر المنظمة العالمية الآسيوباسفيكية للجودة، وناقش تجربة الإمارات في التميز والابتكار والإبداع بمشاركة نحو 300 خبير إقليمي وعالمي في مجالات الجودة والتميز المؤسسي، يمثلون نحو 35 دولة.

وعرض الرائد الدكتور مهندس ناصر محمد الساعدي، رئيس قسم التطوير والتغيير من إدارة الابتكار واستشراف المستقبل في مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، تجربة شرطة أبوظبي الرائدة، في استحداث استراتيجية الذكاء الاصطناعي، وأهم محاور الاستراتيجية، وإنشاء مجلس شرطة أبوظبي للذكاء الاصطناعي، وأهم أهدافه وأدواره.