شرطة أبوظبي تطلق حملة «شتاؤنا آمن وممتع»

المصدر: أبوظبي-البيان

أطلقت شرطة أبوظبي حملة «شتاؤنا آمن وممتع» للتوعية باشتراطات السلامة في الأماكن العامة، وتستمر لمدة شهر بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.

وتستهدف الحملة فئات المجتمع كافة، يتم خلالها بذل جهود متضافرة وهادفة «توعوية وميدانية» مع دخول فصل الشتاء، حول اشتراطات السلامة وضوابط التخييم البري، وحث مستخدمي الدراجات النارية على عدم ممارسة الاستعراضات المزعجة والتعريف بضوابط استخدامها.

وتركز الحملة على وسائل إعلامية مختلفة للتوعية، من خلال نشر أخبار صحفية، وإرسال رسائل نصية، ومن خلال برامج تلفزيونية وإذاعية، تتضمن رسائل مرئية وصوتية، وتوزيع مطبوعات وكتيبات تثقيفية.

وأوضح العقيد الدكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع، أن شرطة أبوظبي بكافة وحداتها التنظيمية تعمل كفريق عمل واحد وتضع المسؤولية المجتمعية ضمن أولوياتها في تنفيذ حملة «شتاؤنا آمن وممتع» والتي تشمل مجموعة من التدابير الوقائية والمبادرات التوعوية الهادفة.