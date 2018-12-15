«مجلس الحماية والمنشآت» يطلع على أفضل الممارسات

المصدر: دبي-البيان

عقد مجلس الحماية والمنشآت، أحد مجالس الريادة الأمنية، اجتماعاً في نادي الضباط بمنطقة القرهود بحضور العميد راشد سهيل، والعميد راشد خليفة الفلاسي، وعدد من أعضاء المجلس من القيادة العامة لشرطة دبي والقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

ويعتبر مجلس الحماية والمنشآت أحد مجالس الريادة الأمنية المنبثقة عن اجتماع العصف الذهني الذي عُقد الأسبوع الماضي في فندق قصر السلطان بدبي، بحضور اللواء محمد خلفان الرميثي، القائد العام لشرطة أبوظبي، واللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومديري الإدارات العامة في القيادتين وعدد من الضباط، وذلك بهدف الاستفادة المشتركة من الخبرات والإمكانات والتخصصات والدورات.