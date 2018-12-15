دفاع مدني أبوظبي و«إيزري العالمية» تتشاركان بالتطبيقات الذكية

المصدر: أبوظبي-البيان

وقعت الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي مذكرة شراكة استراتيجية مع شركة إيزري المختصة بتطبيقات الـ GIS عالمياً، وذلك في مجال البحث والتطوير للتطبيقات الذكية لدعم عمليات الدفاع المدني الميدانية.

وقع المذكرة، العميد محمد معيوف الكتبي، مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي، وجاك دينجرموند، رئيس شركة إيزري العالمية وذلك في المركز التجاري العالمي بدبي.

وأوضح العميد الكتبي، أن الدفاع المدني يسعى إلى تحديث سبل تقديم خدمات الدفاع المدني من خلال تفعيل تطبيقات نظم الـ GIS في مراكزه بما يسهم في سرعة الاستجابة وفعالية إدارة الحوادث.