صحة دبي:الذكاء الاصطناعي للكشف عن الأمراض المصاحبة للروماتيزم

المصدر: دبي -عماد عبد الحميد

كشف الدكتور جمال صالح استشاري أمراض الروماتيزم المدير الطبي لمستشفى دبي أن قسم أمراض الروماتيزم بدأ باستخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف عن الأمراض التي قد تصيب الشخص الذي يعاني من أحد أمراض الروماتيزم خلال 10 سنوات قادمة، الأمر الذي يساهم في تدخل الأطباء للحد من تلك المضاعفات عن طريق تغيير الخطة العلاجية أو استخدام مركبات دوائية أكثر قدرة وفعالية على الحد من تلك المضاعفات.

وقال الدكتور جمال في تصريحات على هامش مؤتمر جائزة حمدان للعلوم الطبية العاشر الذي اختتم فعالياته أمس في فندق روضة البستان بدبي إن السجل الذكي لأمراض التهابات المفاصل والروماتيزم، في مستشفى دبي يقوم بتجميع كافة البيانات المتعلقة بمرضى العيادات الخارجية أو مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للهيئة ومن ثم نقوم عن طريق الذكاء الاصطناعي بتحليل احتمالية خطر إصابة المريض بأمراض القلب أو الأمراض الأخرى للسنوات العشر القادمة وفقاً لأعلى الممارسات والبروتوكولات والمعايير العالمية المطبقة في المجال الطبي هو أول برنامج من نوعه على مستوى العالم العربي.

وأفاد أن مشروع السجل الذكي لأمراض التهابات المفاصل والروماتيزم يُعد طفرة نوعية، إذ يعمل على توحيد معايير نظام الرعاية الصحية من خلال تسهيل التشخيص والكشف المبكر للمرض، وتوحيد نظام متابعة ورصد الأمراض، وتوفير سجل طبي موثق وغني بالمعلومات يمكن الرجوع إليه في أي وقت.

ابتكارات

وقال الدكتور جمال، إن المستقبل الطبي يحمل الكثير من الابتكارات العلمية التي ستؤدي إلى حدوث تغير جذري في الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن من الأمور التي يتم بحثها حالياً ومن المتوقع حدوثها في المستقبل، القيام بـ «تعديل جيني» للوقاية من الإصابة بنحو 5 أمراض مزمنة، تضم القلب والسكري والسرطان وضغط الدم، بالإضافة إلى الأمراض الصدرية، وهي من الأمراض غير السارية، لكنها تعد من أكثر الأمراض انتشاراً عالمياً ومحلياً.

وكشف الصالح، أن الأبحاث الطبية جارية الآن في هذا الجانب، ويتوقع أن تظهر العديد من النتائج خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الأبحاث الجينية أصبحت تحظى باهتمام كبير ومتنام؛ نظراً لأهمية الجينات في الإصابة بالأمراض أو الوقاية منها.

ولفت الصالح، في تصريحات على هامش افتتاح فعاليات مؤتمر دبي العالمي العاشر للعلوم الطبية، إلى أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين الجينات وأمراض الروماتيزم، وهذا الارتباط يكون حسب الطفرة الجينية للشخص .

بحث

وأكد الدكتور جمال إن القسم سيقوم بداية عام 2019 بإجراء بحث جديد حول أمراض الروماتيزم بدبي لافتاً إلى أن البحث الأول أجري أول مرة عام 2008 وشمل 5000 مواطن من سكان دبي مسجلين في 16 عيادة خارجية، لافتاً إلى أن عدد سكان دبي آنذاك كان 250000 ألف نسمة.

وقال:إن عدد المرضى الذين تم إدراجهم في البحث اقتصر فقط على 3984 مريضا تراوحت أعمارهم بين 18_ 85 سنة، تبين32.3 % عانوا من آلام الظهر و26% آلام الركبة و1% من الروماتيزم و2.2% من الروماتويد السالب و5.3% الروماتيزم المصاحب للصدفية و7% من روماتيزم الأوتار والأربطة.

بدوره أعرب الدكتور يوسف عبد الرزاق رئيس اللجنة العلمية للجائزة عن سعادته بهذا الحدث الهام بصفته فرصة مميزة للقائمين على القطاع الطبي وقطاع الرعاية الصحية، على المستويين المحلي والعربي، لاكتساب المعرفة والاطلاع على أهم الأمراض التي تصيب الجهاز العضلي الهيكلي.

وأشاد الدكتور أحمد الهاشمي عضو مجلس أمناء جائزة الشيخ حمدان بن راشد للعلوم الطبية بالنجاح غير المسبوق للمؤتمر والذي حظي بردود أفعال إيجابية من كبار علماء طب الروماتيزم المشاركين في المؤتمر.

ورش

عقد المؤتمر 11 ورشة عمل بمشاركة مجموعة من كبار العلماء والمتخصصين في مجال طب أمراض الجهازالعضلي الهيكلي والعظام. كما اشتمل البرنامج العلمي على 13 محاضرة علمية ألقاها محاضرون متميزون، بمشاركة الفائزين بجائزة حمدان العالمية الكبرى وجائزة حمدان العالمية للبحوث الطبية المتميزة والذين قدموا أحدث ما توصل إليه العلم في مجال الاضطرابات العضلية الهيكلية.