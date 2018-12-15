«هذا زايد» بشرطة عجمان

نفذ قسم الإعلام والعلاقات العامة بشرطة عجمان مبادرة «هذا زايد» التي استهدفت موظفي شرطة عجمان ،وقالت الرائد نورة سلطان الشامسي رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة إن تنفيذ المبادرة جاء حرصاً على تعزيز ثقافة الموظفين ومعرفتهم، من خلال توزيع عدد من الكتب التي تتناول مسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه .

ووزع النقيب خميس ثاني فيروز مدير فرع الأنشطة الثقافية والرياضية بشرطة عجمان، والملازم محمد بن زايد مدير فرع الضيافة الكتب على الموظفين في الإدارات والأقسام بالقيادة، داعين الموظفين إلى مطالعة الكتب والاستفادة منها.