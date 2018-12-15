«زايد للرعاية الأسرية» تنفذ مبادرة «ساعة لزايد» في العين

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

نفذت دار زايد للرعاية الأسرية مبادرة «ساعة لزايد» والتي تناولت إنجازات المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الاتحاد، طيب الله ثراه، وجهوده إضافة إلى تسليط الضوء على مسيرته الحافلة بالعطاء والتميز.

وقال نبيل الظاهري مدير عام دار زايد للرعاية الأسرية في حديثه لـ«البيان»: «تأتي المبادرة التي تعد خاتمة مبادرات عام زايد في طابع فريد من نوعه بسرد مجموعة من القصص على موظفي الدار تحكي المنظومة الأخلاقيّة والتربويّة في فكر الشّيخ زايد، طيب الله ثراه، والتي تعد أحد النماذج العربية الإسلامية المعاصرة».