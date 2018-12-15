افتتاح مهرجان ضواحي بحديقة الرمثاء بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

‎افتتح الشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية يرافقه خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى مهرجان ضواحي 7 المقام في حديقة الرمثاء بمدينة الشارقة مساء أمس، والذي يستمر حتى الثامن والعشرين من ديسمبر 2018، حضر حفل الافتتاح الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى والدكتور طارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية وخالد المدفع رئيس هيئة الإنماء السياحي والدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد ‎الشارقة للتراث وعبدالله بن خادم مدير جمعية الشارقة الخيرية ورؤساء وأعضاء مجالس الضواحي وعدد من المسؤولين.

بعد قص شريط الافتتاح تم التجول في أرجاء الحديقة والإطلاع على مختلف الفعاليات المعدة للمهرجان من قبل الجهات المشاركة وعددها 28 جهة وما تقدمه من فعاليات أسرية تحقق الروابط الأسرية.

وجرى استعراض عدد من المشاركات المقدمة من مختلف الجهات وشملت معهد الشارقة للتراث وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية ووزارة الداخلية بجانب جهود المراكز المساهمة بفعالياتها التي تهدف لتثقيف الطفل والمرأة فضلاً عن الألعاب والبرامج الإثرائية المتاحة والجلسات الأسرية المنتشرة في كل أنحاء الحدائق. بعدها انتقل الحضور إلى مسرح الحديقة وتابعوا العديد من العروض الفنية والكلمات التي ألقيت والتعريف بأهداف ضواحي وتواصلها للعام السابع على التوالي.