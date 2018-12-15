«اقرأ لي» تنظم فعاليات قراءة لكبار المواطنين والأطفال المرضى

المصدر: دبي-وام

نظمت مبادرة «اقرأ لي» لوزارة تنمية المجتمع فعاليات قراءة متنوعة شملت كبار المواطنين في مركز سعادة كبار المواطنين في عجمان والأطفال المرضى في مستشفى القاسمي بالشارقة إضافة إلى جلسة لعدد من أصحاب الهمم على مستوى الدولة وجلسات أخرى استهدفت مركز التنمية الاجتماعية التابع للوزارة في الشارقة.

ونفذت وزارة تنمية المجتمع مبادرة تثقيفية اجتماعية إنسانية تمثلت في زيارة مستشفى القاسمي بالشارقة وقراءة مجموعة من القصص للأطفال في المستشفى والتي تزامنت مع احتفالات الدولة باليوم العالمي للطفل حيث بادرت منى عجيف الزعابي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالوزارة بقراءة مجموعة من القصص للأطفال في المستشفى وهي إصدارات هادفة توفرها إدارة الحماية الاجتماعية تحت مظلة تثقيفية وتوعوية للأطفال.

وتستوعب قصص إدارة الحماية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع التي تقرأها المبادرة عشرات الأفكار الهادفة فيما تستحضر مواقف حياتية في بيئات مختلفة كالبيت والمدرسة والنادي وتحيط بتفاعلات مع أشخاص متعددين في المجتمع حيث يعد أسلوب القصص من الأساليب الناجحة في التعامل مع الأطفال وتحقيق التأثير الإيجابي .