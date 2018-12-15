«كهرباء دبي» تنظم «أسبوع الصحة والسلامة» التاسع

المصدر: دبي-البيان

تفقد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، فعاليات «أسبوع الصحة والسلامة الداخلي 2018» الذي تنظمه الهيئة للعام التاسع لترسيخ ثقافة الصحة والسلامة بين المعنيين وخاصة الموظفين والمتعاملين، وتسليط الضوء على أحدث التطورات في هذه المجالات، ضمن استراتيجية الهيئة للارتقاء بمعايير الصحة والسلامة في جميع مشروعاتها وأنشطتها وعملياتها التشغيلية، وحرصها على أن يكون جميع الموظفين على اطلاع بأحدث الأنظمة في هذه المجالات.

وقال سعيد محمد الطاير: «نحرص على تنظيم أسبوع الصحة والسلامة الداخلي سنوياً للارتقاء بالعمل الحكومي إلى أعلى المستويات تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة، واستعراض إنجازات الهيئة ومشاركة آخر التطورات في مجالات الصحة والسلامة المهنية.

ويأتي هذا الحدث في إطار استراتيجيتنا للارتقاء بمعايير الصحة والسلامة في جميع مشاريعنا وأنشطتنا وعملياتنا، والتزامنا في الهيئة بإطلاع المعنيين على أحدث أنظمة وممارسات الصحة والسلامة.

ويسهم أسبوع الصحة والسلامة في تطبيق الأنظمة الإدارية المتكاملة التي نلتزم من خلالها بالتطبيق الفعال لأنظمة إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة في جميع عمليات الهيئة، لا سيما ونحن نحرص على توفير بيئة عمل ملهمة ومحفزة تراعي معايير الصحة والسلامة للموظفين والمتعاملين وجميع المعنيين».

فوز

وأضاف الطاير: «فازت الهيئة في عام 2018 بجائزة «سيف الشرف في الصحة والسلامة» للمرة الحادية عشرة، وأعلن مجلس السلامة البريطاني أن الهيئة هي المؤسسة الوحيدة على مستوى العالم التي فازت بجائزتي الشرف العالمية في البيئة وسيف الشرف في الصحة والسلامة لسبع سنوات متتالية، لتكون أول مؤسسة عالمية تفوز بهاتين الجائزتين في نفس الوقت. كما حصدت الهيئة جائزة أفضل الأعمال ضمن فئة الصحة والسلامة، وهي واحدة من أرفع الجوائز في المملكة المتحدة.

ونجحت الهيئة في تجديد نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، كما حصلت على اعتماد مجلس السلامة البريطاني كمركز معتمد للتدريب، لتكون أول جهة حكومية في دبي تمنح المتدربين - على يد فريق تدريب داخلي - شهادات معتمدة من مجلس السلامة البريطاني في الصحة والسلامة المهنية».

واختتم بالقول: «ننطلق من رؤية واضحة لنكون مؤسسة رائدة مبتكرة ومستدامة، ونتطلع إلى تحقيق الريادة في أفضل الممارسات والمعايير العالمية في جميع المجالات، بما في ذلك الجودة والصحة والسلامة والبيئة. وتؤكد هذه الإنجازات فعالية ونجاح سياسة الأنظمة الإدارية المتكاملة التي نتبناها بهدف ترسيخ ونشر ثقافة الصحة والسلامة والبيئة في جميع قطاعاتنا ومختلف عملياتنا التشغيلية».

اختتمت فعاليات «أسبوع الصحة والسلامة» أمس الأول في مختلف مراكز الهيئة، وتضمنت العديد من البرامج والمحاضرات التوعوية وورش العمل في موضوعات الصحة والسلامة المهنية .