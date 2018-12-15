روضة ند الحمر تطلق مبادرة «الحقيبة الشتوية» للعمال

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

أطلقت روضة ند الحمر مبادرة «الحقيبة الشتوية» تزامناً مع موسم الشتاء تحت شعار «دثروني»، وذلك تعزيزاً لثقافة العمل الإنساني، وتجسيداً لمعاني التواضع والألفة في الإسلام، ومن منطلق الواجب الديني والخيري، فضلاً عن تأصيل ثقافة العمل التطوعي لدى الطلبة، وتهدف المبادرة إلى توفير الحقائب الشتوية للعمال، وتجهيز الملابس الشتوية لهم لتخفيف وطأة البرد على من لم يجدوا ما يقوا به أنفسهم .

شارك في المبادرة مجموعة من المتطوعين و فريق «الهلال الأحمر» التطوعي في الروضة بقيادة موزة حسن قائدة الفريق، وعائشه الحمادي.

وقالت شيخة حزام مديرة نطاق:إن مبادرة«دثروني» تعتبر وسيلة تربوية لرسالة نشر ثقافة العمل التطوعي الذي يحوي الكثير من الإيجابيات التي تضيف قيمة نوعية في خدمة المجتمع وتعزيز الثقافة الإيجابية، كما أن هناك إيجابيات مباشرة تلمسها المؤسسات التعليمية من خلال العمل التطوعي أبرزها تشيع المحبة والإخاء والتكافل والتلاحم في المجتمع.

وأضافت إن المؤسسة التعليمية لكي تنجح في رسالتها المجتمعية لابد لها أن تعمل وفق منهجية وخطة لترجمة رسالتها ورؤيتها في خدمة الوطن .

وفي السياق ذاته أكدت فرح العطار مديرة روضة ند الحمر أن إدارة المدرسة تحرص دائماً على إطلاق مثل هذه المبادرات التي تخدم المجتمع . ومن جانبه أفاد المتطوع محمد إبراهيم عبدالله أن المبادرة تأتي انسجاماً مع رؤية الدولة في الشراكة المجتمعية مع الجهات التعليمية حيث بادرنا بمبادرة إنسانية هذا الشتاء للعمال في توزيع الحقائب الشتوية لتعزيز روح التطوع لدى أطفال روضة ند الحمر حيث ينمي العمل التطوعي عند المتطوع مهارات جديدة .