راشد النعيمي: بلدية عجمان أسست قواعد صلبة لإقامة المشاريع التنموية الناجحة

المصدر: عجمان ـ وام

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان سعي الدائرة قدماً لاستشراف المستقبل من أجل تحقيق الأفضل ورؤية إمارة عجمان تتصدر سلم المجد والرفعة.

يوبيل ذهبي

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي - خلال تكريمه الرعاة والمساهمين في إنجاح حفل اليوبيل الذهبي الذي نظمته الدائرة احتفالاً بمرور 50 عاماً على تأسيسها - إن الدائرة قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق الأهداف المنشودة وعملت على تأدية مهامها على أكمل وجه والانطلاق في درب الإبداع مستندة إلى كوادرها البشرية والجهات والدوائر والمؤسسات الداعمة للدائرة، مشيراً إلى أن رعاية الجهات وجهود المستثمرين تؤكد على الثقة المتبادلة والإيمان بدور الدائرة وإنجازاتها المشرفة.

وأكد الشيخ راشد - خلال حفل التكريم الذي أقامته الدائرة في مركز عجمان X التابع لها - أن الدائرة استطاعت تأسيس قواعد صلبة لإقامة المشاريع التنموية الناجحة في المجالات كافة، حيث عملت على مدار خمسين عاماً على تطوير خدماتها من خلال استشراف المستقبل لتحقيق أعلى مراتب النجاح.

حضور

حضر حفل التكريم عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة والمساهمون في نجاح حفل اليوبيل الذهبي «القيادة العامة لشرطة عجمان والإدارة العامة للدفاع المدني» والرعاة «مؤسسة المواصلات العامة بعجمان ومواصلات الإمارات وشركة عقار وشركة عجمان للصرف الصحي وشركة الزوراء ومجموعة ايمز وشركة الفطيم للسيارات وجمعية أم المؤمنين ومجموعة تايجر ووزارة الموارد البشرية والتوطين ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري وشركة جولد كرست دريمز».