عرس جماعي عربي في الشارقة اليوم

المصدر: الشارقة - وام

تنظم منظمة الأسرة العربية اليوم في مركز إكسبو الشارقة حفل العرس العربي الجماعي الأول تزامناً مع «عام زايد»، ويضم 500 عريس وعروس.

وقال جمال عبيد البح رئيس المنظمة «يعد هذا الحدث استثنائياً بكل المقاييس من حيث عدد المشاركين ومن حيث البرنامج العلمي والتوعوي المصاحب، الذي وضعته منظمة الأسرة العربية بدقة لكي يمكن هذه الشريحة من الشباب بالبدء بحياة زوجية سعيدة تجنبهم الخلافات الأسرية».

وأوضح أن البرنامج التأهيلي للعرسان تضمن عقد ندوتين دوليتين متخصصتين تناولتا قضايا الأسرة العربية والشباب في مجال دور المؤسسات في دعم الأسرة حديثة المنشأ وتسليط الضوء على دور الوالدين في تحقيق الاستقرار الأسري ودور منظمات المجتمع المدني، والتي سوف تضطلع بدور تثقيفي وتوعوي بالإضافة إلى الدور الأبرز الذي يجب أن تقدمه الحكومات من برامج وأنشطة وسن القوانين لدعم ورعاية وتمكين الأسرة العربية.

وأشاد رئيس المنظمة بنجاح دولة الإمارات وريادتها في العطاء على مستوى الوطن العربي والعالم أجمع من خلال مبادراتها في مجال التنمية والبناء.. مثمناً دور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وحرمه سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة في مد جسور التواصل مع العرب للارتقاء فكرياً وثقافياً ورعاية ودعم الأسرة الإماراتية بشكل عام وبإمارة الشارقة بشكل خاص، الأمر الذي يمكن المرأة الإماراتية وجعلها نموذجاً يحتذى به.