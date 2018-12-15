سفارتنا في باريس تحذر مواطنيها من الذهاب إلى الشانزليزيه

المصدر: باريس - البيان

أهابت سفارة الدولة في باريس، مواطني الدولة الزائرين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر وتجنب الذهاب إلى منطقة الشانزليزية والمناطق المحيطة اليوم وذلك لقيام أصحاب السترات الصفراء بتظاهرات، وأكدت السفارة أنه وفي حالات الطوارئ يرجى التواصل مع السفارة على رقم الهاتف الخاص 0033144340200

وكانت سفارة الدولة في باريس قد دعت مواطني الإمارات الزائرين والمقيمين خلال الأسبوع الماضي إلى أخذ الحيطة والحذر ونصحتهم بعدم الخروج نهائياً من مقر الإقامة، وتجنب الذهاب إلى الأماكن التي يوجد بها تجمعات، وذلك لوجود مظاهرات بالعاصمة الفرنسية، حيث سيتم إغلاق العديد من الشوارع.