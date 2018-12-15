انطلاق «معسكر الإبداع 2018» في أبوظبي غداً

المصدر: أبوظبي ـ وام

ينظم معهد التكنولوجيا التطبيقية التابع لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني غداً بالتعاون مع «جلوبال فيجين للتدريب والاستشارات التعليمية» الدورة الجديدة من «معسكر الإبداع 2018» وذلك في مجمع التكنولوجيا التطبيقية في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي.

يركز المعسكر - الذي تستمر أعماله حتى الثالث من يناير 2019 - على تدريب النشء على مسابقات الروبوت العالمية ومهارات الاختراعات والفنون والرياضة بمشاركة نخبة من المواطنين والمقيمين ممن تتراوح أعمارهم ما بين 5 إلى 14 عاماً.

وقال الدكتور أحمد عبد المنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية إن هذا المعسكر يأتي ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات التي تتضمنها استراتيجية «أبوظبي التقني» بما يساهم في بناء الأجيال الوطنية الواعدة القادرة على أن يكون لها الدور الفاعل في تلبية متطلبات رؤية الإمارات 2021 ورؤية أبوظبي 2030.

وأضاف أن كافة المرافق العلمية والرياضية التي يزخر بها مجمع التكنولوجيا التطبيقية ستكون في خدمة الطلبة المشاركين في المعسكر وتحت رقابة صارمة وواعية تضمن أمن وسلامة الجميع.

من جانبه قال هاني أسعد الرئيس التنفيذي لـ«جلوبال فيجين للتدريب والاستشارات التعليمية» إن التسجيل في المعسكر مستمر عبر الموقع الإلكتروني www.gvc.ae لافتاً إلى أن المعسكر يأتي في إطار التعاون القائم ما بين «جلوبال فيجين» ووزارة التربية والتعليم ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني المهني ومعهد التكنولوجيا التطبيقية.