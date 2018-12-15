برنامج الإقامة للباطنية بين الخليج الطبية والكلية الملكية للأطباء

المصدر: عجمان - البيان

طرحت جامعة الخليج الطبية ومجموعة مستشفيات ثومبي الجامعية في عجمان بالتعاون مع كلية الأطباء الملكية في المملكة المتحدة برنامج الإقامة والتدريب في الطب الباطني ومدته ثلاث سنوات دراسية، وذلك بحضور الدكتور حسام حمدي مدير الجامعة ودكتور ديفيد بلاك من كلية الأطباء الملكية في المملكة المتحدة وحشد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وقال الدكتور حسام حمدي إن الجامعة نجحت في ترسيخ مكانتها كمؤسسة رائدة للتعليم العالي، وعملت على مدار العقدين الماضيين على تعزيز التعليم الأكاديمي للمهن الطبية والرعاية الصحية والأبحاث الطبية في المنطقة، لافتاً إلى أن البرنامج التدريبي ستشرف عليه الكليات الملكية الطبية الثلاث في كل من العاصمة البريطانية لندن وأدنبرة وجلاسجو .