توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم خاصة شرقا و شمالا مع تكون بعض السحب الركامية المصحوبة بسقوط الأمطار وقد تمتد على بعض المناطق الساحلية والجزر في الخليج العربي.. والرياح شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع تشكل السحب وتكون مثيرة للأتربة.

حركة الرياح شمالية - شرقية إلى شمالية / 18 - 28 تصل إلى 40 كم/ س مع تشكل السحب .

وفي الخليج العربي يكون الموج متوسط يضطرب أحياناً مع تشكل السحب شمالاً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:42 والمد الثاني عند الساعة 07:43 والجزر الأول عند الساعة 11:30 والجزر الثاني عند الساعة 00:22.

وفي بحر عمان يكون الموج متوسط يضطرب أحياناً مع تشكل السحب .. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:40 و الثاني عند الساعة 03:26 والجزر الأول عند الساعة 09:44 والجزر الثاني عند 20:29.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 16 85 40

دبي 28 19 80 45

الشارقة 27 16 85 45

عجمان 27 18 80 45

أم القيوين 26 17 85 40

رأس الخيمة 28 15 85 45

الفجيرة 27 19 75 50

العين 27 14 85 35

ليوا 27 15 90 30

الرويس 26 17 85 40

السلع 26 17 85 45

دلما 25 20 80 45

طنب الكبرى 26 20 85 50

طنب الصغرى 26 20 85 50

أبو موسى 26 20 85 50