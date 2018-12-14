محمد بن زايد والرئيس المصري يبحثان هاتفياً علاقات البلدين وتطورات القضايا الإقليمية

المصدر: وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة - خلال اتصال هاتفي - العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض سموه والرئيس المصري خلال الاتصال التعاون الثنائي المشترك بين دولة الإمارات ومصر في مختلف المجالات ترسيخا للعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين.

كما تناولا تطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.