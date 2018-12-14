محمد بن راشد: قدر الأمم الناجحة صناعة قادة يجدّدون دماءها

المصدر: دبي وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي حفل تخريج دفعة جديدة من قيادات مركز محمد بن راشد لإعداد القادة. وقال سموه مخاطباً الخريجين: «أسعد بتخريج قادة للوطن أكثر من أي شيء آخر.. لأنهم العيون التي نرى بها مستقبلنا والأيدي التي نبني بها بلادنا».

وأضاف: «صناعة القادة هي قدر الأمم الناجحة.. ومسيرتنا بحاجة مستمرة إلى دماء جديدة من القيادات لمواكبة طموحاتنا لشعبنا.» وأشار سموه إلى أن «تخريج قادة جدد سيضيف أفكاراً جديدة ومبادرات متجددة لمسيرة التنمية في بلادنا»، وقال: «ضمان استمرار تفوقنا مرهون بجهودنا في صنع قادة جدد يفتحون لنا آفاقاً جديدة».

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ـــ محمد بن راشد: استمرار تفوقنا مرهون بجهودنا في صنع قادة يفتحون لنا آفاقاً جديدة