الأرصاد: سقوط أمطار متفرقة اعتباراً من اليوم

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تتأثر المنطقة بامتداد منخفض جوي سطحي يمتد من الجنوب الشرقي للدولة، متزامناً مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا من الشمال، يؤدي إلى تكاثر السحب شمالاً وشرقاً مع فرصة لتكوّن السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار متفرقة ومختلفة الشدة اعتباراً من اليوم وحتى بعد غد، حيث تبدأ على بحر عمان والساحل الشرقي للدولة وبعض المناطق الشمالية والشرقية وتمتد إلى البحر والجزر في الخليج العربي وبعض المناطق الساحلية للدولة.

وتنشط الرياح خاصة مع وجود السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة، وتؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة، كما تؤدي إلى اضطراب البحر في الخليج العربي وبحر عمان خاصة من وجود السحب.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات على الطرق السريعة بسب الأمطار، كما نصح بالابتعاد عن ارتياد البحر، بسبب اضطرابه في الخليج العربي وبحر عمان أحياناً.

وتوقع المركز الوطني أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية الممطرة، ويحتمل تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية.