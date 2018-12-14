تنظيم أول دورة تدريبية دولية عن «الإسعاف الجوي» بدبي

المصدر: دبي - البيان

نظمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أول دورة تدريبية دولية عن الإسعاف الجوي حاضر فيها مدربون عالميون والتحق بها 25 من منتسبي المؤسسة بينهم مسعفات وفنيات طب طارئ ما يعد سبقاً فنياً لم يتحقق إلا في دولة الإمارات.

وقال طالب غلوم طالب مدير إدارة التدريب والتعليم المستمر: «إن تنظيم مثل هذه الدورات يأتي في إطار اضطلاع المؤسسة بدورها التوعوي والتنويري في المجتمع والقيام بمسؤولياتها في التدريب والتعليم في إمارة دبي، مشيراً إلى أن دورة الإسعاف الجوي تعد الدورة الأهم التي تستهدف فنيي الطب الطارئ المتقدم».

ومن جانبه قال مروان عنبر رئيس قسم التدريب المهني: «إن دورة الإسعاف الجوي هدفها الأساسي تدريب وتأهيل وترخيص مسعفي المؤسسة خاصة فنيي الطب الطارئ العاملين بشعبة الإسعاف الجوي».