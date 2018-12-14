70 فكرة إبداعية لتطوير «إنترنت القطارات»

المصدر: دبي - البيان

تبنّت هيئة الطرق والمواصلات، تطوير عدد من الأفكار الإبداعية للارتقاء بمبادرة «إنترنت القطارات»، بهدف تطوير الخدمات المقدمة لركاب المترو والترام، من السكان والسائحين والزائرين .

جاء ذلك خلال ورشة العمل، التي نَظّمتها مؤسسة القطارات في الهيئة، بالتعاون مع شركة ألكاتيل العالمية للاتصالات، وطُرِحَت خلال الورشة مجموعة من الأفكار، التي بحثها وناقشها المشاركون في المختبر، ليخرجوا بـ (70) فكرة إبداعية حول تطوير فكرة «إنترنت القطارات».

وقال عبد المحسن إبراهيم يونس، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات«المختبر ناقش التصورات الحالية لمستقبل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، والتعامل مع بعض التحديات القائمة وسبل مواجهتها، لتحقيق أهداف الهيئة في إسعاد المتعاملين من مختلف شرائح المجتمع».