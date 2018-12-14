استراتيجية جديدة لجائزة حمدان بن راشد للعلوم الطبية

المصدر: دبي - البيان

أعلن عبدالله بن سوقات، المدير التنفيذي لجائزة حمدان بن راشد للعلوم الطبية أن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، راعي الجائزة، وجه مجلس أمناء الجائزة، بوضع خارطة طريق واستراتيجية جديدة للجائزة.

وقال بن سوقات في تصريحات للصحفيين: «خلال الربع الأول من العام المقبل، سيتم الانتهاء من الاستراتيجية والخطط التنفيذية والمنهجية التي ستتبناها الجائزة حتى عام 2021، وهذه الاستراتيجية تتواكب من رؤية دولة الإمارات وخطط الجهات الصحية وتتواكب مع الاهتمامات التي تتبناها الدولة».

وأضاف: «الاستراتيجية الجديدة تركز على الأمراض غير السارية وأفضل الممارسات المتكاملة بين الجهات المعنية وتقديم العلاج الصحيح والمناسب للمريض، وكذلك تركز على توفير الجوانب الصحية والاجتماعية والنفسية».

وأشار بن سوقات إلى أن التوجه الجديد هو أن تسعى الجهات الصحية على مستوى الدولة للنظر إلى ما حول المشكلة وليس المشكلة فقط. وذكر بن سوقات أن استراتيجية جائزة حمدان للعلوم الطبية الجديدة، تعطي أولوية أكبر للتدريب في القطاع الصحي وتوجيه الكفاءات بشكل صحيح للوصول إلى النتائج المرجوة من الخطة.

ورش العمل

ومن ناحية أخرى بدأ مؤتمر دبي العالمي العاشر للعلوم الطبية أعماله صباح أمس بـ11 ورشة عمل ناقشت أمراض الجهاز العضلي الهيكلي، مع التركيز على أمراض المفاصل وجراحة العظام وميكانيكا تقويم العظام وذلك بفندق روضة البستان بدبي، بالتزامن مع حفلها لتكريم الفائزين بجوائز الدورة العاشرة.

تضمنت ورش العمل 3 جلسات منها جلستان متوازيتان، الأولى ناقشت أمراض الروماتيزم واحتوت على 4 محاضرات، حيث قدم البروفيسور منذر خاماشتا مدير مختبر أبحاث الذئبة في مستشفى سانت توماس بلندن سابقاً ورشة عمل حول آخر ما توصل إليه العلم في مرض الذئبة الحمامية الجهازية.

وقدمت الدكتورة سعاد حناوي استشارية أمراض الروماتيزم ورئيس لجنة أمراض الروماتيزم بوزارة الصحة وتنمية المجتمع ورشة عمل حول مخاطر القلب والأوعية الدموية في التهاب المفاصل الروماتويدي.

وقدم الدكتور فيصل البدوي الأخصائي في أمراض الروماتيزم وعضو في الكلية الملكية للأطباء بالمملكة المتحدة ورشة عمل بعنوان: «متى يجب أن تؤخذ آلام الظهر على محمل الجد؟».

وأما الجلسة الثانية فقد كانت عن جراحة العظام وتضمنت 4 محاضرات حيث ناقش البروفيسور كلاوس سيبينروك رئيس قسم جراحة العظام والإصابات بجامعة بيرن موضوع آلام الورك، بينما ناقش البروفيسور فرانك ج فراسيكا رئيس قسم العظام بجامعة جونز هوبكنز كيفية تدريب الأطباء على استخدام نظام التصنيف لمساعدتهم في علاج المرضى الذين يعانون من كتل الأنسجة الرخوة.

وقدم الدكتور علي البلوشي استشاري جراحة العظام بمستشفى بميد كلينيك سيتي محاضرة حول: «دور الروبوت في المساعدة بجراحات الركبة».

وتضمنت الجلسة الثالثة محاضرتين تحت عنوان: «فحص الموجات الصوتية للأطراف العليا» قدمتها الدكتورة غيتا حريفي والدكتور أحمد نجم.