مؤتمر المخاطر والمرونة ينطلق بعد غد

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي بعد غد الأحد، مؤتمر المخاطر والمرونة تحت شعار «التعلم من تحديات الحاضر لأجل غدٍ مشرق»، بالتعاون مع شركة «إرنست آند يونغ» العالمية.

ويُشارك في المؤتمر الذي تنظمه الهيئة للمرة الرابعة متحدثون عالميون في مجالات إدارة المخاطر والمرونة، من بينهم عالم الفيزياء الأميركي ميتشيو كاكو، ومارك غالاغار، المحاضر التحفيزي المتخصص في مجال سباق السيارات، وديفيد كولتهارد، بطل سباقات «الفورمولا 1»، وغيرهم من المتحدثين العالميين.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «باتت إدارة المخاطر والمرونة عاملاً أساسياً في تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية والخاصة على مواكبة التطورات المتلاحقة التي تشهدها بيئة الأعمال، ومن المهم تطوير الخطط والاستراتيجيات اللازمة لاستباق الأزمات والتخطيط للتعامل معها لضمان استمرارية الأعمال والتعامل بمرونة مع التحديات والمتغيرات المتسارعة اقتصادياً واجتماعياً وتقنياً، لاسيما في ظل التهديدات التي يزداد حجمها مع التطور التقني والنمو المتسارع في التحول الذكي».