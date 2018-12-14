«مواصلات الإمارات»:إصلاح 11 ألف مركبة

المصدر: دبي - البيان

كشفت وحدة إصلاح الهياكل بمواصلات الإمارات عن تنفيذها أكثر من 11 ألف عملية إصلاح للمركبات لمتعامليها من شركات التأمين منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر 2018، خلال ورشها الفنية المتوزعة في إمارات الدولة.

وقال خالد عثمان مدير وحدة إصلاح الهياكل:«الوحدة تمكنت من تنفيذ أكثر من 11500 خدمة إصلاح منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبرالماضي لمتعامليها من شركات التأمين في 6 ورش فنية منتشرة في مختلف مناطق الدولة»، أضاف:«يعكس ذلك جهود المؤسسة في تطبيق معايير الخدمة عالية الجودة، مع ضمان التركيز على كفاءة أداء العاملين، والأسعار التنافسية باعتبارها أهم ركائز النجاح، والسبيل للنمو المستدام للأعمال».

وأوضح عثمان بأن الوحدة تقوم بتقديم حزمة متنوعة من الخدمات لمتعامليها من مختلف الفئات، حيث تقوم الوحدة بتنفيذ خدمات الصيانة والإصلاح للمركبات الخفيفة والثقيلة والآليات والدراجات باختلافها وذلك وفقاً لاحتياجات ومتطلبات المتعامل، إضافة إلى عدد من الخدمات الفنية المساندة الأخرى كقطر المركبات والآليات، علاوة على تقديم الاستشارات الفنية في مجال خدمات الصيانة والإصلاح، وخدمات غسيل وتنظيف المركبات وغيرها.

وأكّد أن المركز يمكنه إصلاح 52 مركبة في اليوم، خلال 213 فنياً وتقنياً مدرباً ومؤهلاً، داخل 34 حارة فنية، الأمر الذي يعكس حرص المؤسسة على تطوير منظومة ومستوى خدماتها الفنية بما يواكب النمو المستمر في سوق النقل والمواصلات والخدمات الفنية في الدولة.

الجدير ذكره، أن وحدة إصلاح الهياكل تمتلك قاعدة ثرية تشمل نخبة من المتعاملين الرائدين من بينها: شركة عمان للتأمين، شركة أدمجي للتأمين، شركة اكسا للتأمين، شركة الظفرة للتأمين، شركة أورينت للتأمين.