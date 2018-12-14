حمدان بن راشد يحضر أفراح الميدور والأحبابي في دبي

المصدر: دبي - وام

حضر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم مساء أول من أمس حفل الاستقبال الذي أقامه عيسى الحاي خادم بطي الميدور بمناسبة زفاف نجله سعيد إلى كريمة محمد حمد مصلح الأحبابي.

كما حضر الحفل الذي أقيم بقلعة الرمال في دبي، الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم وعدد من أصحاب المعالي والشخصيات وجمع من الأهل والمهنئين.

وتخلل الحفل عروض من التراث المحلي والشعبي.