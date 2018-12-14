طحنون وسرور بن محمد وسيف بن زايد يحضرون أفراح الشامسي

المصدر: العين - وام

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية،مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه حمد مبارك رغش الشامسي بمناسبة زفاف نجله «أحمد» إلى كريمة مبارك مطر محمد الشامسي.

كما حضر الحفل - الذي أقيم في مركز العين للمؤتمرات بمدينة العين - الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وعدد من المسؤولين. وهنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان العريس وذويه بهذه المناسبة السعيدة، وبارك لهم أفراحهم، متمنياً له حياة أسرية هانئة ومستقرة.