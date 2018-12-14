حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بترقية 23 ضابطاً إلى رتبة مقدم

المصدر: الشارقة- نورا الأمير

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً يقضي بترقية 23 ضابطاً، من رتبة رائد إلى رتبة مقدم، وترقية 3 ضباط إلى رتبة عقيد، ومن ثم إحالتهم للتقاعد.

وقال اللواء سيف الذري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الخط المباشر، إن العام الحالي، شهد ترقية 141 ضابطاً من رتبة عقيد إلى رتب أخرى، بنسبة 23 %، وبإجمالي ترقيات 1090 منذ بداية العام الجاري، ما يعادل 22.85 % من رتب القيادة العامة لشرطة الشارقة، كما قدم سموه مكرمة بتخصيص 15 وظيفة على الكادر المدني للشرطة، في أقسام مثل الحاسب الآلي وقسم الإعلام الأمني، والمختبر الجنائي، على أن يباشروا العمل بداية العام المقبل، وذلك عبر التعاون المشترك والتنسيق المباشر بين شرطة الشارقة، ودائرة الموارد البشرية في الإمارة.

مكارم

وأفاد القائد العام لشرطة الشارقة، بأنه ضمن المكارم المحفزة من صاحب السمو حاكم الشارقة، لأفراد شرطة الشارقة عام 2018، اعتماد الأنواط والميداليات والشارات المحلية، والتي بلغ عددها 905 أنواط مختلفة الأنواع، مع الشهادات الخاصة بها، وهذا يعد دعماً كبيراً لمنتسبي شرطة الشارقة، لتعزيز الحافز، وتقديم أفضل ما لديهم.

وذكر أنه استقبل في مكتبه، الضباط الذين خدموا في شرطة الشارقة، وكان لهم دور في التطور الملحوظ الذي شهدته القيادة، ونقل لهم تحيات صاحب السمو حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، على ما قدموه طوال فترة خدمتهم.