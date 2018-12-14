سعود القاسمي يستعرض وسفيري ألمانيا ولوكسمبورغ علاقات التعاون

المصدر: رأس الخيمة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، إرنست بيتر فيشر سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله لدى الدولة. ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفير، متمنياً له طيب الإقامة وتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات القائمة بين البلدين في العديد من المجالات وسبل توطيدها لما فيه مصلحة الشعبين.

إشادة

وأشاد سفير ألمانيا بالنهضة الحضارية، التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة عامة وإمارة رأس الخيمة خاصة.

من جهة أخرى استقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد أول من أمس إليزابيث كاردوسو جورداو سفيرة دوقية لوكسمبورج الكبرى، التي قدمت للسلام على سموه بمناسبة تسلمها مهام عملها لدى الدولة. ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفيرة، متمنياً لها طيب الإقامة وتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات القائمة بين البلدين في العديد من المجالات وسبل توطيدها لما فيه مصلحة الشعبين.