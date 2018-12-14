ملتقى بأم القيوين يدعو إلى تقديم خدمات السلامة بطرق ذكية وفعالة

المصدر: أم القيوين- عصام الدين عوض

عقدت الإدارة العامة للدفاع المدني في أم القيوين ملتقى إسعاد المتعاملين الثالث للعام 2018 للشركاء والشركات العاملة في مجال السلامة والوقاية، صباح أمس، بالمركز الثقافي بأم القيوين، وذلك لتعريفهم بنظام (حصنتك) وبالاشتراطات الجديدة والخدمات الإلكترونية الذكية، التي تسرع من إنجاز معاملاتهم، إضافة إلى تعريفهم بضرورة تحديث بيانات معدات الإطفاء والصيانة الدورية، كما دعت فيه الإدارة الحضور إلى ضرورة تقديم خدمات السلامة والوقاية بطرق ذكية وفعالة.

منهجية الاتصال

وقال الدكتور سالم حمد بن حمضه مدير إدارة الدفاع المدني في أم القيوين: إن الملتقى يأتي في إطار تطبيق منهجية الاتصال والتواصل مع الشركاء وتحقيق أهداف وزارة الداخلية والقيادة العامة للدفاع المدني في أم القيوين لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمتعاملين والشركاء، كما يهدف إلى تعزيز الشراكة المجتمعية للإدارة مع متعامليها والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم لتطوير الخدمات المقدمة، فضلاً عن تعريف المتعاملين بخدمات الإدارة وآخر المستجدات المتعلقة بالعمل خلال العام 2018، لافتاً إلى أن مثل تلك الملتقيات تصب في اتجاه تقليل حوادث الحريق وتوفير أفضل خدمات الأمن والسلامة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.