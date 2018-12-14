تمرين مشترك بين شرطة أبوظبي والوحدة البيلاروسية الخاصة

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، في مديرية ق7 بأبوظبي، تمريناً أمنياً مشتركاً ضمن جهود قطاع المهام الخاصة لتطوير آليات العمل واختبار وقياس مدى سرعة الاستجابة وذلك بالتعاون مع الوحدة البيلاروسية الخاصة (ALMAZ).

وشهد التمرين اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي، مؤكداً أهميته في تبادل الخبرات والتعرف إلى التجارب الحديثة والأكثر كفاءة في مجالات العمل الشرطي والأمني والتي تنعكس إيجابياً في رفع مستوى الجاهزية للفرق الشرطية المختصة.

وأشاد بالخبرات الكبيرة للقوات الخاصة البيلاروسية في تنفيذ التمارين واهتمامها بسرعة ودقة الأداء بما يعزز من الجهود الأمنية التطويرية والتي تنعكس إيجابياً على تحسين جودة العمل الشرطي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وأوضح اللواء مبارك عبدالله المهيري، مدير قطاع المهام الخاصة بشرطة أبوظبي، أن التمرين يأتي ضمن جهود شرطة أبوظبي للتحسين والتطوير وتأهيل الكوادر البشرية وتعريفها بالمستجدات في مجالات العمل ومواكبة التطورات الأمنية والعلمية والتكتيكية المتميزة.

وأشار إلى أن زيارة الوفد البيلاروسي، والتي استمرت عدة أيام، تأتي ضمن استراتيجية شرطة أبوظبي، في تعزيز التعاون المشترك مع مختلف الأجهزة الأمنية العالمية وتبادل الخبرات والإطلاع على التجارب في مجالات التدريب الأمني المتخصص.

وحضر التمرين اللواء، مبارك عبدالله المهيري، مدير القطاع، والعميد راشد سعيد الشامسي، مدير مديرية «ق7»، والعقيد عمر سعيد العفريت الكويتي، مدير إدارة حماية المنشآت الدبلوماسية، والمقدم علي حمد الحساني، نائب مدير مديرية «ق7»، والمقدم راشد سيف الفارسي، مدير إدارة دوريات «ق7»، والمقدم، علي غدير الكتبي، مدير إدارة النخبة .

وكان الوفد البيلاروسي برئاسة العقيد فيكتور زوراو، قائد الوحدة الخاصة، اطلع خلال زيارته على تجربة قطاع المهام الخاصة، بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، في مجالات التدريب العملي .