أمينة الطاير: القيادة رسخت دور المرأة الفعال في التنمية

المصدر: دبي- البيان

قالت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير رئيسة جمعية النهضة النسائية دبي، رئيسة مجلس الإدارة: «يحق لنا أن نفاخر ونفتخر بالتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بتمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي بنسبة 50 %، داعين الله العلي القدير أن يبارك خطوات وتوجيهات قيادتنا المخلصة لدولة الإمارات».

وأضافت: «إن التوجيهات التاريخية لقيادتنا الرشيدة برفع سقف تواجد المرأة تحت القبة البرلمانية في المجلس الوطني على أن يكون تمثيلها نصف الأعضاء؛ خطوة تاريخية وتجسيد واقعي لنهج القيادة الرشيدة الداعم لتمكين المرأة في مختلف القطاعات ومجالات العمل ومنها العمل البرلماني، ويمثل توجيهات سديدة تحمّل المرأة مسؤولية كبيرة بالمشاركة في جميع القضايا الحياتية والمهنية والوطنية، لاسيما أن القيادة رسخت ودعمت دور المرأة الفعال في التنمية المستدامة، وأن هذا القرار يضع كافة القطاعات النسائية الإماراتية أمام مسؤوليات كثيرة».