شرطة أبوظبي تدعو الجمهور لتأمين الممتلكات خلال السفر

المصدر: أبوظبي-البيان

دعت شرطة أبوظبي الجمهور، إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين مساكنهم وممتلكاتهم جيداً قبل السفر أو قضاء رحلاتهم العائلية، تزامناً مع الإجازة المدرسية في فصل الشتاء، وطالب العميد سهيل سعيد الخييلي مدير مديرية شرطة العاصمة في قطاع الأمن الجنائي، أصحاب المساكن والممتلكات، بوضع التدابير الاحترازية التي تسهم في تحقيق أمن وسلامة أموالهم.

وأكد حرص شرطة أبوظبي، على تنفيذ مبادرات تركّز على نشر الثقافة الأمنية، ضمن تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية، وتطبيق الإجراءات الوقائية والآمنة، لافتاً إلى أن الأمن مسؤولية الجميع، ويجب على شرائح المجتمع كافة، المشاركة والتعاون لمنع وقوع الجريمة، كما حث على الالتزام بنصائح وإرشادات الشرطة، للحفاظ على تعزيز مستويات الحماية لمساكنهم وممتلكاتهم.

وقـدّم مجموعة نصائح قبل ترك المنازل، وإن كانت لأيام معدودة، منها التأكّد من إحكام الأبواب والنوافذ ومداخل ومخارج المنازل، وإيداع الأموال والمقتنيات الثمينة لدى البنوك، أو في الخزائن المؤمنة جيداً، واستخدام التقنيات والأنظمة الذكية المتصلة بأجهزة الإنذار، وتوفير الإضاءة الإلكترونية الداخلية، دون الإخلال بتأمين الإنارة الكافية وكاميرات المراقبة في محيط المساكن.

ودعا ملاك المركبات في حال الغياب، كأصحاب السيارات والقوارب والدراجات النارية، عدم إيقافها لفترات طويلة في الأماكن النائية أو المهجورة، وتركيب أجهزة إنذار بداخلها، وتتبع لحمايتها، وعدم ترك المقتنيات الثمينة فيها بطريقة مكشوفة وظاهرة للمارة، وتأمين مرآب المركبات بسياج تقني آمن، في حال تُركت بداخلها.